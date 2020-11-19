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Aktüel Antalya'da drone destekli denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere 21 bin lira ceza uygulandı
Aktüel

Antalya'da drone destekli denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere 21 bin lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:12:54 -
Antalya'da drone destekli denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere 21 bin lira ceza uygulandı

ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, drone destekli denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 47 sürücüye 21 bin 389 lira ceza kesildi.

Kemer ve Kumluca ilçelerinde drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Kontrollerde 324 araçla ilgili sorgulama yapıldı, 47 sürücüye toplam 21 bin 389 lira ceza uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.


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