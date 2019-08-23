0553 313 94 23

Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da tüm bilgileri dolandırıcıların eline geçen 3 çocuk babası Sadullah Yayla’nın (44), 14 yıldır hasta karısı için bankada biriktirdiği 130 bin lira dolandırıcılar tarafından ilginç bir yöntemle başka hesaba aktarıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:57
Antalya’da dolandırıcılardan akıl almaz oyun

Antalya’da tüm bilgileri dolandırıcıların eline geçen 3 çocuk babası Sadullah Yayla’nın (44), 14 yıldır hasta karısı için bankada biriktirdiği 130 bin lira dolandırıcılar tarafından ilginç bir yöntemle başka hesaba aktarıldı.Yayla, “Cebimde 5 lira kaldı” diyerek duruma isyan etti.


İlginç dolandırıcılık yöntemi 15 Ağustos Perşembe günü Aksu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs şoförü 3 çocuk babası Sadullah Yayla’nın (44) kimlik ve parola bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, GSM operatörünü arayıp Yayla’ya ait cep telefonu hattının kaybolduğunu söyledi. Kendilerini Yayla gibi tanıtan şebeke, sistemin güvenlik amaçlı sorduğu soruları doğru cevapladıktan sonra hattı yeniden çıkarttırdı. Ardından internet üzerinden Yayla’nın banka hesabına giren şahıs ya da şahıslar, Yayla’nın bankada biriktirdiği 130 bin lirayı kendilerine havale yaparken, yeni çıkarttıkları hatta gelen onay SMS’sini girerek parayı hesaplarına havale etti.



Hayatının şokunu yaşadı


Banka yetkilileri, yüklü miktardaki havaleyi görmesinin ardından Yayla’ya ulaşmak istedi ancak başarılı olamadılar. Ardından yetkililer, Yayla’nın eşini arayarak görüşmek istediğini söylediler. Bankayı arayan Yayla, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı. 14 yıldır biriktirdiği para tek tuşla bir anda hesabından alınan talihsiz adam, soluğu savcılıkta aldı.



"Müşteri hizmetleri beni zannedip hattı onun üzerine geçirmiş"


Olay karşısında çok şaşkın ve bir o kadar da üzgün olduğunu dile getiren Yayla, “Önce telefonla iletişimi kapatmışlar. Bütün bilgilerimi ellerine geçirmişler. Ardından banka hesabımdaki 130 bin lirayı almışlar.Telefon kapalı olduğu zaman akşam eşim aradı. Bankayı aramamı söyledi. Aradığımda, ‘Hesabında hareketlilik var. Bugün para çektin mi? diye sordular. Olmadığını söyledim ama iş işten geçmiş. Telefon şirketinin müşteri hizmetlerini aradığımda ise, ‘Hattın sistem üzerinden tüm bilgilerin doğru girilip başkası adına çıkartılmış’ dediler.Müşteri hizmetleri beni zannedip hattı onun üzerine geçirmiş” dedi.



“Cebimde 5 lira kaldı”


Hasta eşi için 14 yılda biriktirdiği paranın bir anda yok olduğunu ifade eden Yayla, “Eşimin rahatsızlığı ve çocuklarım için biriktirdiğim paraydı. Evimin de tamir edilmesi gerekiyordu. Cebimde 5 lira param kaldı. Çok üzgünüm. Bunun bir anda çözülmesini istiyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resul Dindar’dan ilk klip
    1. Resul Dindar’dan ilk klip
    2. Otomobil su tankerine çarptı: 1 yaralı
    3. DİTİB'den hacılara "berat" belgesi
    4. Hacire Akar kimdir? Hacire Akar..
    5. Okçulukta Spor A.Ş. farkı
    6. Grönland, ABD’nin satın almak istediği..
    7. Başkan Erdoğan ile Putin arasında..
    8. Meslek odalarından Karagöl seferberliği
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan..
    10. Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
    11. İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu..
    12. Başkan Atay, 100 günlük icraatlarını..
    13. Erdoğan Çolak: “Sağlık ve ilaç..
    14. Toroslar’da Zafer Bayramı hazırlıkları..
    15. Yarası nedeniyle denize dönemeyen..
    16. Okçulukta bronz madalya
    17. Şehit Özel Harekat polisi son..
    18. Beşiktaşlı Adem Ljajic'e milli davet
    19. Yatırım fonu istatistikleri
    20. Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin 94...
    21. 45. G7 Zirvesi yarın Fransa'da başlıyor
    22. Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Diyanet hangi ülkelere personel..
    24. Diyanet yurt dışı personel alımı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin..
    26. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları..
    27. Sezen Aksu’nun babası hayatını kaybetti
    28. Hong Kong Havalimanı'ndaki protesto..
    29. Düzce Belediyespor yeni sezonu yeni..
    30. Canice öldürülen kadının kardeşi:..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi