Antalya'da denize giren Rus turist boğuldu Antalya'nın Alanya ilçesinde denize gire Rus turist boğuldu.

Konaklı Mahallesi plajında denize giren Rusya Federasyonu vatandaşı Larisa Rychkova (69), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden plajdakiler, Rus turisti sudan çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Rychkova, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rus kadınıncesedi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.