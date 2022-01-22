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Yerel Antalya'da denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi
Yerel

Antalya'da denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında denizde hortum oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:19:00 -
Antalya'da denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi

İlçede iki gündür etkili olan yağışlı hava sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika etkili olan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi.

Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede oluşan hortum, vatandaşlar arasında heyecan yarattı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Alanya'da dün akşamdan bu yana metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştü.

Yağışlı havanın, gece saatlerinde itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

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