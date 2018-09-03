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Antalya'da çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi

Manavgat ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:08
Antalya'da çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Manavgat  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, gümrük  kaçağı elektronik malzeme satan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar  neticesinde, bir depoda ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, toplam 5 bin 397 adet gümrük kaçağı olduğu  değerlendirilen kulaklık, hoparlör, mikrofon, elektro şok özellikli el feneri  gibi elektronik malzeme ele geçirildi. Hakkında yasal işlem yapılan 2 şüphelinin, gümrük kaçağı elektronik  malzemeleri Şanlıurfa'dan satın aldıklarını ve Manavgat'taki çeşitli iş yerlerine  sattıklarını söyledikleri bildirildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:08
  1. Şanlıurfa
  2. antalya
  3. manavgat
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