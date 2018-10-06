THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Antalya'da cezaevinden doğum için çıktı eşiyle birlikte bunu yaptı!

Antalya'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum iznine çıkan çift yine aynı suçtan yakalanıp, tutuklandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:18
Antalya'da cezaevinden doğum için çıktı eşiyle birlikte bunu yaptı!

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde 07 DT 637 plakalı otomobille Serdar Kavas ile eşi Gül Kavas'ın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbarı üzerine teknik ve fiziki çalışma başlattı. Önceki gün mahallede önlem alan jandarma timlerini gören Kavas çifti, otomobille kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu otomobil, Antalya'nın Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi'nde durduruldu.

Serdar ve Gül Kavas'ı gözaltına alan jandarma timleri, otomobilde ve şüphelilerin Dumanlar Mahallesi'ndeki ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada 518 gram eroin, 205 gram kokain, 200 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, tabanca, tabancaya ait şarjör ve 30 fişekle uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

DOĞUM İZNİNE ÇIKMIŞ

Şüphelilerden Gül Kavas'ın daha önce Antalya'da uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, bir süre önce girdiği cezaevinden bir hafta önce doğum iznine çıktığı bildirildi.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gül Kavas, savcılıkta verdiği ifadede doğum izni için cezaevinden yeni çıktığını, uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia etti. Serdar Kavas ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. Savcılık sorgularının ardından Serdar Kavas ve eşi Gül Kavas sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 11:18
  1. Antalya
  2. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan önemli 'İdlib' mesajı
    1. Rusya'dan önemli 'İdlib' mesajı
    2. Demirel'den ilk açıklama geldi!
    3. Erdoğan'dan McKinsey açıklaması
    4. Trabzonspor ile Akhisarspor 13...
    5. AK Parti MHP ittifakı olacak mı?
    6. Af sosyolojik dengeleri bozar
    7. Yürekleri dağladı... Son nefesinde..
    8. Fırsatçılardan 'konkordato' şantajı!..
    9. Erdoğan’ın açacağı Gül Baba türbesi..
    10. Karadeniz’de palamut bolluğu; tanesi 5..
    11. Edin Visca, Fenerbahçe'nin golcülerini..
    12. 2 bin 500 yıllık Yılanlı Sütun, yok..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan McKinsey için ne..
    14. Can Dündar PKK'lı teröristler için..
    15. Antalya'da cezaevinden doğum için..
    16. Kadro dışı kalan Volkan Demirel'den..
    17. Erdoğan McKinsey tartışmalarına son..
    18. Yaylacılara "inin" çağrısı!
    19. Başkan Erdoğan Almanya'da resti çekti!..
    20. Allah'a daha yakın olmalıyız
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Adnan Oktar'ın şok görüntüleri ortaya çıktı
    Adnan Oktar'ın şok görüntüleri ortaya çıktı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Onlarca sandıkta Erdoğan’ın oyları Akşener'e yazılmış!
    Onlarca sandıkta Erdoğan’ın oyları Akşener'e yazılmış!

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Bizi İsrail marşlarıyla büyüttüler!
    Bizi İsrail marşlarıyla büyüttüler!
    Akşener'den provokatif şov! "Erkekseniz gelin vurun lan!"
    Akşener'den provokatif şov! "Erkekseniz gelin vurun lan!"