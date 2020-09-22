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Aktüel Antalya'da cesedi ormanlık alanda bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi
Aktüel

Antalya'da cesedi ormanlık alanda bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

Bıçakla öldürüldüğü tespit edilen Duygu Çelikten'in katil zanlısı aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:53:46 -
Antalya'da cesedi ormanlık alanda bulunan kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranırken ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan 30 yaşındaki Duygu Çelikten'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Antalya Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılan Çelikten'in cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı. Cenazenin teslim alındığı sırada Çelikten'in yakınları gözyaşı döktü.

Genç kadının cenazesinin bugün Muratpaşa ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada, bıçakla öldürüldüğü tespit edilen Duygu Çelikten'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla bir kişinin arandığı bildirildi.

- Olay

Antalya'da 13 gün önce ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 2 çocuk annesi Duygu Çelikten için arama çalışması başlatan polis ekipleri, genç kadının kaybolmadan önce bindiği otomobilin Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirlemişti. Bunun üzerine arama çalışmalarını dün bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, kadının cesedini üzeri taş ve toprakla örtülmüş olarak bulmuştu.

Yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen cesette yapılan incelemede, sırt bölgesinde iki bıçak darbesi tespit edilmiş, polis ekiplerince, olayın faili veya faillerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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