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Antalya'da caretta carettalar için yaşam nöbeti tutan muhtar

Kemer Ulupınar Mahallesi muhtarı Altınkaya, 18 yıldır Çıralı sahilinde nöbet tutarak, carreta carettaların neslinin devam etmesi için çalışıyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:28
Antalya'da caretta carettalar için yaşam nöbeti tutan muhtar

Antalya Kemer Ulupınar muhtarı Habib Altınkaya'nın carreta carettalar için yaşam nöbeti her gün sabah saat 05.00'te başlıyor.

Aynı zamanda başkanlığını yaptığı Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'nin görevlileri ile sabahın ilk ışıklarıyla sahili tarayan Habib Altınkaya, yeni yuvaları tespit edip özel düzenekle koruma altına alıyor.

Altınkaya, yuvalara sıkışıp çıkamayan yavruların da denize ulaşmasını sağlıyor.

Caretta carettaların yuvadan çıkıp denizle buluşmasına ise her sabah merakla plaja gelen onlarca turist şahitlik ediyor.

Belediye ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda sahildeki şezlong ve şemsiye kullanımının önüne geçen Habib Altınkaya, plaj çevresini çitlerle kapatarak herhangi bir motorlu aracın da sahile girmesini engelledi.

Sahilin çeşitli yerlerine caretta carettalara ilişkin farklı dillerde uyarılar yazan ve görseller kullanan Habib Altınkaya ve arkadaşlarının bu çalışmaları meyvesini verdi.

Altınkaya ve kooperatif görevlilerinin çalışmaları ile 2000'li yılların başında 30 olan plajdaki yuva sayısı bu yıl 132'ye yükseldi.

Habib Altınkaya, kooperatif olarak yaptıkları protokol ile deniz kaplumbağalarının koruma ve izleme çalışmalarını yerel halk olarak üstlendiklerini söyledi.

Çıralı için "caretta caretta"ların bir simge haline geldiğini belirten Altınkaya, her şeyi onlara göre dizayn ettiklerini, geceleri ışıkları bile kapatarak yönlerini şaşırmalarının önüne geçtiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalar ile yuva sayısını her geçen yıl artırarak 18 yılda 4'e katladıklarını ifade eden Altınkaya, şöyle konuştu:

"Caretta carettaların neslini devam ettirebilmesi için tek çareleri sahile yumurta bırakmaları ve o yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşması. Onların neslini devam ettirmesine yardım ederken turizme de önemli hizmette bulunuyoruz. Caretta carettalar için her yıl binlerce turist geliyor. Her sabah yuvadan çıkmalarını izlemek için turistler sahile akın ediyor. Nesli tükenme tehdidi altında olan bir hayvanı görmenin mutluluğunu yaşıyorlar."

Nesli tükenmekte olan bir hayvanı uçurumun kenarından almak için çaba göstermenin kendilerine farklı bir duygu kattığını söyleyen Altınkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben köyün muhtarı olduğum kadar kaplumbağaların da muhtarıyım. Bundan mutluluk duyuyorum. Çıralı'da yaptığımız çalışmalar her yerde örnek gösteriliyor. Dalyan ve Belek'teki üniversite hocalarımızla her zaman iletişim halindeyiz. Bizi üniversitelerine çağırıp konferansta sunum yaptırdılar. Biz de deneyimlerimizi anlattık." 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:28
  1. Antalya
  2. Ulupınar
  3. Belek

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