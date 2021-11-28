Antalya’da bugün hava nasıl olacak? Antalya’da bugün hava yağmurlu mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı,Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın merkez ve doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Antalya’da bugün hava nasıl olacak?

Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Akdeniz Bölgesinde hava nasıl olacak? Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgar'ın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.