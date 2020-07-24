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Aktüel

Antalya'da bir kişi 2. kattan düşerek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-24 00:56:06 -
Antalya'da bir kişi 2. kattan düşerek hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'da kişi 2. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4833'üncü Sokak'taki bir evde annesiyle yaşayan 38 yaşındaki Erkan Özorman, henüz belirlenemeyen nedenle 2. kattaki evinin balkonundan düştü.

Görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Özorman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Özorman'ın cesedi morga kaldırılırken, olay yerine gelen Özorman'ın yakınları fenalık geçirdi.


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