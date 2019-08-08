Antalya'da beş yıldızlı otellerin ismiyle dolandırıcılık Beş yıldızlı otellerin isimleriyle açtıkları sahte sitelerle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da beş yıldızlı otellerin isimleriyle açtıkları sahte internet sitelerinde dolandırıcılık yaptığı önü sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kullandıkları beş yıldızlı otellerin isimleriyle internetten sahte siteler kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin rezervasyon adı altında tatile çıkmayı düşünenlerden aldıkları paraları yatırdıkları hesabı tespit etti. Bunun üzerine kimlikleri belirlenen Z.A, A.Ç. N.A. G.S. yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların iş, ev ve üst aramasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.A, A.Ç. ve N.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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