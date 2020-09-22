Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki polis şehit oldu
Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 1 polis memuru şehit oldu, diğeri yaralandı.
Antalya'da yunus ekiplerinden polis memuru Tuncay Çakar'ın kullandığı motosiklet, Muratpaşa ilçesindeki Mevlana üst geçidinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.
Motosiklete binen sürücü Çakar ve polis memuru Onur Küçük yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen şehit oldu.
Tedavi altına alınan Çakar'ın hayati tehlike oluşturmadığı öğrenildi.