Antalya'da Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
ANTALYA (AA) - Antalya'da vatandaşlar, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu attı.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen vatandaşlar, İHH İnsani Yardım Vakfınca organize edilen araç konvoyuna destek verdi.
Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, buradaki basın açıklamasının ardından araçlarıyla şehir turu attı.
Türk ve Azerbaycan bayrakları açan vatandaşlar, sloganlarla da Azerbaycan'a destek verdi.