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Antalya'da arkadaşının ofisinde ölü bulundu

Muratpaşa ilçesinde, bir süredir işsiz olan Şevket Rasim Bekdikhan (45), arkadaşının ofisinde sandalyede oturur halde ölü bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:20
Antalya'da arkadaşının ofisinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Şarampol Caddesi üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. Bir süredir işsiz olduğu ve tek başına yaşadığı öğrenilen Şevket Rasim Bekdikhan, 2 ay önce bir arkadaşının ofisini kullanmaya başladı.

UZUN SÜRE HABER ALAMADILAR

Gündüz saatlerinde ofise gelen Bekdikhan'dan arkadaşları uzun süre haber alamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine giden polis ekipleri, Bekdikhan'ı ofis içerisindeki bilgisayar masası önünde sandalyede hareketsiz otururken gördü.

Ofis kapısının çilingir yardımıyla açılmasının ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bekdikhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ofis içerisinde yapılan incelemenin ardından Bekdikhan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

''HAYATIMA SON VERMEM LAZIM''

Bekdikhan'ın fazla kilolu olduğu ve bu nedenle yürümekte zorluk çektiği öğrenildi. Bekdikhan'ın, sosyal medya hesabından ise 2 yıl önce 'Hayatıma son vermem ve dünyayı kendimden kurtarmam lazım', ‘Alanya'da devlet hastanesine gidecek yerim olmadığından sığındım cesaretsizliğimden bu işe yaramaz hayatımı sonlandıramıyorum bile' gibi ifadeler paylaştığı görüldü.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:20
  1. Antalya
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