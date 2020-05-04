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Aktüel

Antalya'da aranan 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 22:52:48 -
Antalya'da aranan 2 zanlı yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkında "özel belgede sahtecilik”, "basit yaralama", "dolandırıcılık", "ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından toplam 5 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 1500 lira cezası bulunan M.D, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ayrıca zanlının "dolandırıcılık" suçlarından 7 aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

Öte yandan hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası olan R.E. de Asayiş Büro ekiplerince yakalandı. Zanlının, "fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak", "askeri ceza kanununa muhalefet", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçlarından 3 arama kaydı bulunduğu kaydedildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


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