  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem!
Yerel

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 21:08:00 - 2022-11-02 21:17:14
Antalya'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

Akdeniz’de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:41’de Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya’nın Kumluca ilçesine 68.33 km uzaklıkta olan deprem yerin 22.35 km derinliğinde meydana geldi.

Olumsuz ihbar alınmadı

Deprem Antalya’da hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23