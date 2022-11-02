Antalya'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem!
Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Akdeniz’de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20:41’de Akdeniz’de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya’nın Kumluca ilçesine 68.33 km uzaklıkta olan deprem yerin 22.35 km derinliğinde meydana geldi.
Olumsuz ihbar alınmadı
Deprem Antalya’da hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.