Antalya'da 3 puan tek golle geldi

Süper Lig'in 3. haftasının son maçında Fraport TAV Antalyaspor sahada Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

8. dakikada sol kanatın ortasında kalenin önünde iyi yükselen Eren Albayrak'ın kafa vuruşunda kaleci Pantilimon topu güçlükle köşeye sıkıştırdı.

29. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşuyla meşin yuvarlak kalecisi Boffin'de kaldı.

35. dakikada Eren'in ortasında ceza noktasında topla buluşan Bünyamin, kale önündeki deri çemberi Amilton'a bıraktı. Amilton'un sert şutunda kaleci Pantilimon topu zar zor aldı.

Maçın ilk 45 dakikası golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, deri mermi kalecisi Pantilimon'da kaldı.

58. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Nuri Şahin'in ceza sahası ortasında kazandığı korneri kullanarak arka direkte topla buluşan Kudriashov, Veysel Sarı'nın önünde meşin yuvarlağı bıraktı. Veysel Sarı'nın beklemeden şutunda top ağlarla karşılaştı: 1-0

82. dakikada Pantilimon, Podolski'nin arka pasında kaleci Pantilimon ile karşılaşan Amilton'un şutunda topu güçlükle kornere attı..

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin sert şutunda kaleci Pantilimon iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada konuk takımın kazandığı serbest vuruşta topa Rodallega, sert vurdu. Top kale direğinden auta gitti.

Maç Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 öne geçmesiyle sona erdi.

Tuna: Her hafta kendimizi bir sonraki seviyeye taşıyoruz

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, 3 maçta 7 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Tuna, kalenin arkasında açılan dev pankart için taraftarlara teşekkür etti. Tuna, bu pankartın oyuncuları motive ettiğini kaydetti.

Maç öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine kurduklarını vurgulayan Tuna, "Her hafta hem takım hem de bireysel olarak kendimizi bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Üç maçta 7 puana ulaşmak çok güzel. Rakibe daha az pozisyon veriyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. "ifadelerini kullandı.

Genç oyunculara Yukatel Denizlispor karşısında şans verdiğini ifade eden Tuna, "Tecrübeli ve genç oyuncularımızla bütünleşerek sahada mücadelemizi göstermek kolay olmayacak.

Prosinecki: "Bir çıkış yolu bulmalıyız"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, galibiyetlerinden dolayı Antalyaspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Hatalarından dolayı rakibi konumlandırdıklarını belirten Prosinecki, konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını kaydetti.

Maçta pek çok pas hatası yaptıklarını kaydeden Prosinecki, "Antalyaspor'un çok yapacağı bir şey yoktu. Berabere gidebilecek bir maçtı. Hatalarımızdan rakibe pozisyon verdik. Onlar da faydalandı. bundan." değerlendirmesinde bulundu.

Hedefler açısından verimli olmadıklarına işaret eden Prosinecki, "Beni endişelendiren konu bu. Önümüzdeki hafta gerekli analizleri yaparak rakibe hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi 3 puanı almak için ne gerekiyorsa yapacağız. İki yenilgi ve bir beraberlik bizi baskıya itiyor. Bu baskıdan hemen kurtulmamız gerekiyor. Bir çıkış yolu. "Takımımın biraz sakin olması gerekiyor. Bir sonraki maçı kazanmalıyız. Bunun farkındayız. Takımıma güveniyorum. Oynadığımız futbol ana futbolumuz değil. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. "Diye konuştu.