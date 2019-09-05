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Antalya'da 29 gündür kayıp olan adam bu halde bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki evinden sağlık merkezine ilaç yazdırmak için ayrılıp bir daha geri dönmeyen ve 29 gündür aranan 64 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:29
Antalya'da 29 gündür kayıp olan adam bu halde bulundu

64 yaşındaki parkinson hastası Abdülkadir Kızılgül, 8 Ağustos günü öğle saatlerinde Aslanbucak Mahallesi’ndeki evinden, sağlık merkezine ilaçlarını yazdırmak için çıktı. Kızılgül eve dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede yaptıkları araştırma ilk günlerde sonuç vermeyince AFAD’dan yardım istendi. Yerel gönüllü kılavuzlar eşliğinde ekipler, Kemer Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü desteğiyle yapılan aramalar da sonuçsuz kalmıştı.

14'üncü günde 3 çocuk babası Abdülkadir Kızılgül’ü aramak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’ne bağlı iz takip köpeği “Kuşka” ve kadavra arama köpeği “Melo” da Kemer’e getirilmiş, evindeki özel eşyalarına aile fertleri de dokunduğu için umut, Kızılgül'ün takma dişlerine bağlanmıştı. Kızılgül’ün son görüldüğü noktalardan başlayarak iz köpeğiyle yapılan aramalarda da bir sonuca varılamamıştı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarındaki kayıtları incelemeye devam etti. Çalışmalar sonunda Kızılgül’ün Yeni Mahalle Hakkı Saygan-Hacı Hafize Saygan İlkokulu yakınlarına gelmiş olabileceği belirlendi. Bölgeye yönlendirilen polis ekibi, talihsiz adamın cesedini, ilkokulun yanında daha önce dere çakılı depolanan alandaki bir çukurda buldu. Yanında çantası, kimliği ve ilaç kutuları bulunan Abdülkadir Kızılgül’ün sağlık merkezine daha çabuk gidebilmek için yoldan çıkarak kestirme olduğu düşüncesiyle ölü bulunduğu alana girdiği, burada kum-çakıl malzemenin bulunduğu bir noktadan 1,5 metre yükseğe tırmanmak isterken ayağı kayarak düştüğü düşünülüyor.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Filiz Sarkaya Kızılgül ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Kızılgül'ün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:29
  1. Antalya
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