0553 313 94 23

Antalya’da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı

Antalya’da balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 2 metre boyundaki ’Pamuk’ cinsi köpek balığı görenleri hayrete düşürdü, yakalan balıkçıyı sevindirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
Antalya’da 2 metre boyunda köpek balığı yakalandı

Antalya’da balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 2 metre boyundaki ’Pamuk’ cinsi köpek balığı görenleri hayrete düşürdü, yakalan balıkçıyı sevindirdi. Kentin ünlü Lara plajının 500 metre açığında yakalanan köpek balığının tutulma anı ise balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Antalya’da av için denize açılan balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyundaPamuk cinsi köpek balığı takıldı. Gündüz saatlerinde kentin ünlü plajının 500 metre açığında balık avına çıkan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Balığı kanca yardımıyla teknelerine alan balıkçılar, bu anlarıysa"Jaws geldi" diyerek cep telefonuyla kaydetti.


Camgöz balığının pamuk türü olan ve insanlar açısından zararsız olarak bilinen köpek balığının zararsız bir cins olduğu ve kilosunun 15-20 TL arasında bulunduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mumya sandılar! Ayının mağaraya çektiği adam 1 ay sonra canlı bulundu
    1. Mumya sandılar! Ayının mağaraya..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya ve..
    3. Libya'da başkentin güneyindeki..
    4. Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve..
    5. Türkiye’nin ilk kalp naklini..
    6. Şanlıurfa kavruluyor
    7. Dr. Osman Demir: "Uyuşturucu..
    8. Mustafa Destici'den seçim sonrası..
    9. Hadımköy’deki fabrika yangını havadan..
    10. Su kuyusuna giren yılan itfaiye..
    11. Gazze ABD’nin ’Yüzyılın Anlaşması’..
    12. TBMM Komisyonundan Çankaya barınağına..
    13. Nevşehir Belediyesi atık su arıtma..
    14. (Özel) Tamamen doğal peynir, iki..
    15. Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü..
    16. Küçük Mertcan ve kardeşinin hayali..
    17. Günaydın: “Sünnet çok ciddi bir..
    18. Nevşehir Belediyespor’un yeni hocası..
    19. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    20. Sahil güvenlikten hayat kurtaran..
    21. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank..
    22. Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli..
    23. Enerji veren besinler nelerdir?
    24. İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta
    25. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;..
    26. Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    27. MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener..
    28. THY’nin ’rüya uçak’ olarak..
    29. Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
    30. Merkezefendi’de ilaçlama çalışmaları..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler