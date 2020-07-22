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Aktüel

Antalya'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 6 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-22 09:40:24 -
Antalya'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 6 tutuklama

ANTALYA (AA) - Antalya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince, 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kapsamda olaya karıştıkları öne sürülen B.G, Ö.G, R.G, R.Ö, C.Ö. ve E.K, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde 15 Temmuz'da, trafikte karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

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