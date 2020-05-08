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Aktüel

Antalya’da PTT önünde yağmur altında maaş kuyruğu

Korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal destek yardımları ve maaş gibi ödemelerini almak isteyen vatandaşlar, PTT önünde kuyruk oluşturmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:11:17 -
Antalya’da PTT önünde yağmur altında maaş kuyruğu

Korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal destek yardımları ve maaş gibi ödemelerini almak isteyen vatandaşlar, PTT önünde kuyruk oluşturmaya devam ediyor.


Antalya’nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmur, vatandaşların PTT önünde uzun kuyruk oluşturmasını engelleyemedi. Sabahın erken saatlerden itibaren Antalya ve Zübeyde Hanım Caddelerinde bulunan PTT önünde sağanak yağmura rağmen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Kuyruktaki vatandaşların bazılarında şemsiye olmaması sosyal mesafe kuralının çiğnenmesine neden olurken, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Antalya Caddesinde ve PTT önünde vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda sürekli uyardı.

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