Antalya yaş sebze ve meyvede dünyayı buluşturacak

Sera üretiminde dünyada yedinci,Avrupa’da birinci sırada yer alan Antalya, Türkiye’nin ihracat projesi olan Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Depolama ve Lojistik Fuarı ile yaş meyve sebze sektöründe dünyanın buluşma noktası olacak.

Antexpo A.Ş tarafından bu yıl 16-19 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenecekInterfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Depolama ve Lojistik Fuarı’nın bölge tanıtımı Batı Akdeniz İhracatçı Birliği’nin (BAİB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, fuarların sektörlerdeki yenilikler, inovasyon yeni buluşların sergilendiği organizasyonlar odluğunu anımsatarak, Türk tarım sanayinin de dünyadaki gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.

Tarımda Türkiye’nin özellikle tohumculukta dünya çapında markalaşmış şirketlerin Antalya’da bulunduğunu belirten Bahar, ’Türk tohum sanayi firmalarının marka haline geldiğini belirterekRusya uçağının düşürülmesinden sonra tarım sektöründe özellikle yaş meyve sebze ihracatında sıkıntılar yaşandığını ifade etti.Hakkı Bahar, ancak son yıllarda Rusya ile ilişkilerin düzeldiğini ve önümüzdeki günlerde Rusya ile Türkiye arasında lojistik, yaş meyve sebze ihracatı ve diğer sorunların çözümü konusunda büyük bir toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Üretim kadar paketleme, ambalajlama ve lojistiğinde çok önemli olduğunu anlatan Bahar, Çin’e yapılan yaş meyve sebze ihracatında THY’nin önemli katkı sağladığına dikkat çekti. Bahar, şöyle devam etti.’’Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaş meyve sebze ihracatında karantina sorunlarını BAİB’in çalışmaları sonucunda aştık.Karantina yönetmeliği değişti. Böyle olunca kiraz ihracatı daha da artmaya başladı. Uçak kargo önemli hale geldi. THY kargo uçakları Çin’in en büyük bölgelerine , uzak doğu ülkelere ulaşıyor. Kirazda kg değeri de artıyor.’’

Fuarların ihracatın artırılmasına ve katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik çalışmalar yapmasının da ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan Hakkı Bahar, Interfresh Fuarına destek verdiklerini ve fuara da katılacaklarını ifade etti.

İzmir Fuar Alanının büyüklüğünü, Konya Organize Sanayi Bölgesinin faaliyet alanlarını beğendiğini ve kıskandığını ifade eden Hakkı Bahar, şöyle devam etti. ’’Antalya’da her şey var. Alt yapı sağlam. Konaklamada sorun yok, ulaşımda sorun yok. Dünyanın her yanına direkt uçuşlar yapılabiliniyor. Ancak fuarcılıkta eksikliklerimiz var. Uzun süreçli strateji belirlemeliyiz. Fuarlara kent sahip çıkmalı. Antalya’da neden İzmir fuar alanı gibi bir alan yok. Neyimiz eksik. Evet Antalya’da bu konuda bir şeyler eksik. üretim var, konaklama var ulaşım var. Tarihi kentlerimiz, doğa güzelliklerimiz var. Ama fuarcılıkta bir şeyler eksik kalıyor. Bu da strateji.’’

Antalya yaş sebze ve meyvede dünyanın buluşma noktası olacak

Fuarı düzenleyen AntExpo A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora da, Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Depolama ve Lojistik Fuarı’nın sadece bir fuar ve ticaret yapılan bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğini bildirdi.

Geçen yıl ilki yapılan fuara 26 ülkeden 1800’den fazla ziyaretçi, 500’ün üzerinde de alım heyeti katıldığını anımsatan Fora, şöyle devam etti.’’Bu fuar projemizi uzun soluklu strateji hazırlayarak gerçekleştirdik. Interfresh Türkiye’nin ihracat projesidir. Antalya tarım sektörünün öncü kentlerinden. Tohumculukta, sulama sistemlerinde, seracılıkta da çok öncü olan bir ilimiz. Yaş meyve sebze üretim ve ihracatında da lider. Antalya’dan 255 ülkeye direk uçuş yapılıyor. 4 saatlik uçuş mesafesinde ise Türkiye 2 milyar insana hitap ediyor. Sadece üretmek yeterli olmuyor. İhracat artırmamız gerekiyor. Yeni pazarlar bulmak lazım. Türkiye’nin ihracat projesi olan Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Depolama ve Lojistik Fuarı ile Antalya’yı ve Türkiye’yi yaş meyve sebze sektöründe dünyanın buluşma noktası olacak.’’

AntExpo A.Ş Genel Müdürü Murat Özer de konuşmasında Türkiye’nin tarımsal üretimde dünyada 7., Avrupa’da birinci sera üretiminde de dünyada 4. Avrupa’da ise 1. sırada yer aldığını söyledi.özer,Fuara, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Ege İhracatçı Birlikleri, Uludağ İhracatçı Birlikleri ile Batı Akdeniz İhracatçı Birliği olmak üzere diğer ihracatçı birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TicaretBakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da destek verdiği bilgisini paylaştı.

Yaş meyve sebze ihracatında yeni pazar anlamında Hindistan’ı önemsediklerini anlatan Özer, AB İşletmeler Ağı’nda Avrupa’da binlerce firma bulunduğunu, yapılan işbirliği ile fuara katılan firmalara müşterilerini ayaklarına getirdiklerini kaydetti. Murat Özer, ’’AB İşletmeler Ağı ile B2B (İkili İş Görüşmeleri) fırsatı sağlıyoruz. Böylece AB İşletmeler Ağı programı kapsamında B2B ikili iş görüşmeleri etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz’’ diye konuştu.