Antalya, video kamera ve drone ile görüntülenecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Video kamera,fotoğraf makinesi,drone ve ekipmanları alimi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

1. Kısım: Video kamera ve ekipmanları 24 kalem, 2. Kısım: Fotoğraf makinası ve ekipmanları 15 kalem, 3. Kısım: Drone ve ekipmanları 2 kalem olmak üzere toplam 41 kalem video kamera, fotoğraf makinesi, drone ve ekipmanları alım işinin ihalesi 28.11.2022 tarih ve saat 11:00’de Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Kat İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 - Muratpaşa / ANTALYA adresinde gerçekleştirilecek.

İhale kapsamındaki tüm malzemeler; 20 gün içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına teslim edilecek.

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