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Gündem Antalya ve Muğla'ya gidecekler dikkat! Kar yağışı yolu kapattı
Gündem

Antalya ve Muğla'ya gidecekler dikkat! Kar yağışı yolu kapattı

Denizli'de kar yağışının yoğunlaşmasıyla beraber Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla karayolu, tedbiren ulaşıma kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 20:19:00 -
Antalya ve Muğla'ya gidecekler dikkat! Kar yağışı yolu kapattı

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan yoğun sis ve kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırarak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayolu olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşıma kapatıldı.

Trafik polisleri Cankurtaran rampasında araçların çıkışına izin vermezken, ilerleyen saatlerde ise hava durumuna göre araçların kontrollü geçişine izin verileceği belirtildi.

Ekiplerin yolların açılması için ise tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

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