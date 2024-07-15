Antalya ve İzmir'de orman yangını

Yangın,ilçeye bağlı Karaveliler Mahallesinde ormanlık alanda etkili oldu.

Yerleşim yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dağlık bölgedeki yangına müdahale etmekte zorlandı.

Ardından bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli ve kayalık olması nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarında zaman zaman zorluk yaşadığı kaydedildi.

URLA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına da ekiplerce müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 28 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA