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Antalya Valisi Karaloğlu uyardı, emniyet kemeri ses getirdi

Kurban Bayramında yoğunlaşan trafik dolayısıyla Döşemealtı trafik kontrol noktasını ziyaret eden Vali Karaloğlu, İçişleri Bakamı Süleyman Soylu’nun başlattığı "Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamındayolculara "Araçtaki tüm yolcuların kemerinden ses geldiğinden emin olmadan kontağı çevirmeyin” dedi.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:26
Antalya Valisi Karaloğlu uyardı, emniyet kemeri ses getirdi

Kurban Bayramında yoğunlaşan trafik dolayısıyla Döşemealtı trafik kontrol noktasını ziyaret eden Vali Karaloğlu, İçişleri Bakamı Süleyman Soylu’nun başlattığı "Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamındayolculara "Araçtaki tüm yolcuların kemerinden ses geldiğinden emin olmadan kontağı çevirmeyin” dedi.


Vali Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafiğin yoğunlaştığı Antalya-Burdur kara yolundaki Döşemealtı Trafik Kontrol noktasında yürütülen denetimlere katıldı. Vali Karaloğlu’na Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur eşlik etti. Çikolata ve lokum ikram ettiği sürücülerin bayramlarını kutlayan Vali Münir Karaloğlu, sürücülerin trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.



"Kemerin Ses Getirsin" projesine destek


Sürücülere yorgun araç kullanmamaları ve araç kullanırken cep telefonuyla konuşmamaları noktasında uyarılarda bulunan Vali Karaloğlu, yolculardan İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı “Kemerin Ses Getirsin” projesine destek vermelerini istedi. Emniyet kemeri kullanımının önemini aktaran Karaloğlu, “Kesinlikle araçtaki tüm yolcuların kemerinden ses geldiğinden emin olmadan kontağı çevirmeyin" dedi.


Araçlardaki çocuklara trafik kuralı ihlali yapan ebeveynlerini uyarmaları için kırmızı düdük veren Karaloğlu çocuklara oyuncak ve dondurma da hediye etti.



"Sahte tokaların önüne geçildi"


Geçen sene Antalya’da başlatılan ve Türkiye genelinde destek gören “Ölümle Tokalaşma” projesiyle emniyet kemeri yerine kullanılan sahte tokaların önüne geçtiklerine vurgu yapan Karaloğlu, Kemerin Ses Getirsin projesiyle de herkesin emniyet kemeri takmasına vesile olmayı hedeflediklerini belirtti. Şehir dışından gelen motorlu sürücülere 5 Temmuz’da Antalya’da “Hayata Kastım Yok Kaskım Var” projesini başlattıklarını anlatan Karaloğlu kampanya ile ilgili broşürlerin ve hediyelerin olduğu çantayı da motosikletlilere hediye etti. Proje ile kask kullanımının, trafik kazaları sebebiyle meydana gelen yaralanma ve ölümleri büyük oranda azaltabileceğinin farkına varılması ve motosiklet sürücülerinin kask olmadan trafiğe çıkmamalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.


Sürücülere yolda uygulanan trafik denetimlerinden memnun olup olmadıklarını soran Karaloğlu yolculardan ve sürücülerden olumlu yanıtlar aldı. Karaloğlu yolculara hitaben, "Yapılan tüm denetimler, her şey sizin için, sizlerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeniz için. Lütfen sizler de trafik kurallarına riayet edin bayramda sevinç evlerimiz hüzün evine dönüşmesin. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:26
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