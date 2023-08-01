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Yerel Antalya Valiliğine yerli otomobil Togg geldi: Tarihi proje TOGG, Makam aracı olarak teslim edildi!
Yerel

Antalya Valiliğine yerli otomobil Togg geldi: Tarihi proje TOGG, Makam aracı olarak teslim edildi!

Yeniakit Publisher
2023-08-01 17:35:00 - 2023-08-01 17:40:02
Antalya Valiliğine yerli otomobil Togg geldi: Tarihi proje TOGG, Makam aracı olarak teslim edildi!

Antalya Valiliği, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u teslim aldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu gururun tüm Türkiye'ye yeterli olduğu belirtildi. Tüm dünyada ses getiren İHA'lardan sonra büyük öneme sahip olan TOGG otomotiv sektörü için en önemli adım...

Antalya Valiliği, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u teslim aldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin gururu, yerli ve milli otomobili Togg'un Antalya Valiliğine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Paylaşımda, "Bir hayal gerçeğe dönüştü. Bu gurur hepimize yeter. Bu Gurur Türkiye'nin." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Antalya Valiliği önünde fotoğraflanan Togg'un plakasının "07 0001"olduğu görüldü.

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