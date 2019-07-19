Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylarda şimdi de tercih maratonu başlayacak. Üniversite taban puanları son dakika olarak araştırılmaya devam edilirken, üniversitelerin besyo taban puanları 2019 da merak ediliyor. Antalya Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. TYT Baraj puanı Beden Eğitimi Öğretmenliği 220, Spor Yöneticiliği 180 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 180 oldu.

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