Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylarda şimdi de tercih maratonu başlayacak. Üniversite taban puanları son dakika olarak araştırılmaya devam edilirken, üniversitelerin besyo taban puanları 2019 da merak ediliyor. Antalya Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. TYT Baraj puanı Beden Eğitimi Öğretmenliği 220, Spor Yöneticiliği 180 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 180 oldu.19 Temmuz 2019 Cuma 14:23
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylarda şimdi de tercih maratonu başlayacak. Üniversite taban puanları son dakika olarak araştırılmaya devam edilirken, üniversitelerin besyo taban puanları 2019 da merak ediliyor. Antalya Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. TYT Baraj puanı Beden Eğitimi Öğretmenliği 220, Spor Yöneticiliği 180 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 180 oldu.
Antalya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000
Antrenörlük Eğitimi:180.000
Spor Yöneticiliği : 180.000
İşe Alım: 180.000
Milli : öğretmenlik- 200.000 diğer bölümler 150.000
Engelli : 100.000
2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
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