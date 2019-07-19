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Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylarda şimdi de tercih maratonu başlayacak. Üniversite taban puanları son dakika olarak araştırılmaya devam edilirken, üniversitelerin besyo taban puanları 2019 da merak ediliyor. Antalya Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. TYT Baraj puanı Beden Eğitimi Öğretmenliği 220, Spor Yöneticiliği 180 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 180 oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:23
Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylarda şimdi de tercih maratonu başlayacak. Üniversite taban puanları son dakika olarak araştırılmaya devam edilirken, üniversitelerin besyo taban puanları 2019 da merak ediliyor. Antalya Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Antalya Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. TYT Baraj puanı Beden Eğitimi Öğretmenliği 220, Spor Yöneticiliği 180 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 180 oldu.

Antalya Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :220.000

Antrenörlük Eğitimi:180.000

Spor Yöneticiliği : 180.000

İşe Alım: 180.000

Milli : öğretmenlik- 200.000 diğer bölümler 150.000

Engelli : 100.000

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ankara Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Kastamonu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Konya Selçuklu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları

 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:23
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