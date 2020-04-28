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Aktüel

Antalya trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi

2020-04-28 22:59:18 -
Antalya trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan denetimlerde 12 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya kara yollarında helikopter ve drone ile denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için yapılan kontrollerin, otoyollarda ve şehirler arası kara yollarında "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ve park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olduğu aktarıldı.

Helikopter ve drone ile en son gerçekleştirilen denetimlerde, 12 sürücüye trafik idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Yol kullanıcılarının trafik kurallarına uyması, trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması hedeflenen denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

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