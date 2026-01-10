  • İSTANBUL
Antalya TOKİ sonuçları ekranı 2026
Ekonomi

Antalya TOKİ sonuçları ekranı 2026

Aslı Bayram Yılmaz
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya TOKİ sonuçları ekranı 2026

Yüzyılın Konut Projesi’nde gözler Antalya’ya çevrildi... Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği TOKİ kura çekimi için saatler sayılırken, hak sahiplerinin nasıl öğrenileceği araştırılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura heyecanı hız kesmeden sürüyor. Antalya’da projeye başvuru yapan on binlerce vatandaş, kura çekiminin yapılacağı tarihi ve sonuçların nasıl sorgulanacağını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte Antalya’daki hak sahipleri netleşecek. İşte, detaylar...

 

Antalya TOKİ kura çekimi bugün yapılıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan resmi kura takvimine göre, Antalya ve Bingöl illerinde kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Antalya’da projeye başvuran 13 bin 213 kişi arasından hak sahipleri, noter huzurunda ve canlı yayınla belirlenecek. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açılacak.

 

Antalya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Kura çekimi sona erdikten sonra başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile TOKİ’nin resmi sorgulama ekranı üzerinden hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek. İsim listeleri ve sonuç ekranı, kura çekiminin ardından kısa süre içinde erişime açılacak.

 

500 bin sosyal konut projesinde süreç nasıl ilerliyor?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri, 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başladı. Planlanan takvime göre kuralar, 29 Aralık 2025 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında il il gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesine ülke genelinde yaklaşık 8 milyon 800 bin başvuru yapılırken, incelemeler sonucunda yaklaşık 5 milyon 300 bin geçerli başvuru olduğu açıklandı. En yoğun başvuruların İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldiği bildirildi.

 

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Proje kapsamında inşa edilecek konutların, deprem bölgesinde 2026 yılı içinde, diğer illerde ise Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Kampanya çerçevesinde konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

 

