Antalya, tekvandoda iki Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yapacak
14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası ile 1. Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası, nisan ayında Antalya'da gerçekleştirilecek29 Mart 2019 Cuma 16:49
ANTALYA (AA) - 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası ile 1. Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası, Antalya'da yapılacak.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası 2-4 Nisan'da Kemer Spor Salonu'nda, 1. Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası 6 Nisan'da Kemer ilçesindeki Limak Limra Oteli plajında düzenlenecek.
26 ülkeden 541 sporcunun kayıt yaptırdığı 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'na son Avrupa şampiyonu unvanıyla katılacak olan Türkiye, 53 sporcusuyla bu unvanını korumaya çalışacak.
İlk kez düzenlenecek Avrupa Açık Plaj Poomse Şampiyonası'nda ise sporcular, plaj üzerine yerleştirilecek platformda gerçekleştirilecek müsabakalarda madalya mücadelesi verecek.
Teknik kırış müsabakaları ise görsel şölene dönüşecek.
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