Antalya özel üniversite fiyatları 2020 merak ediliyor. Milyonların beklediği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar puanlarına göre üniversite tercihlerini sıralamaya başladı. En çok tercih edilen üniversitelerin içinde bulunduğu Antalya ise bu yıl da en çok araştırılan şehirler arasında yer alıyor. İşte Antalya'daki üniversiteler, taban puanları, başarı sıralamaları ve ücretleri...