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Eğitim

Antalya özel üniversite fiyatları 2020

Antalya özel üniversite fiyatları 2020 merak ediliyor. Milyonların beklediği 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar puanlarına göre üniversite tercihlerini sıralamaya başladı. En çok tercih edilen üniversitelerin içinde bulunduğu Antalya ise bu yıl da en çok araştırılan şehirler arasında yer alıyor. İşte Antalya'daki üniversiteler, taban puanları, başarı sıralamaları ve ücretleri...

Yeniakit Publisher
2020-07-27 23:27:00 -
Antalya özel üniversite fiyatları 2020

ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklaması ile birlikte puanlarını öğrenen öğrenciler gidebilecekleri üniversiteleri araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl üniversite adayı binlerce öğrenci 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yılki süreç ilerleyen haftalarda başlayacak. Özel Üniversite ücretleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.

Antalya özel üniversite fiyatları 2020 henüz netleşmedi. Antalya özel üniversite fiyatları 2019 fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Antalya özel üniversite fiyatları

Uluslararası Antalya Üniversitesi Yıllık ücreti: 29.000 TL

Antalya Akev Üniversitesi Yıllık ücreti: 28.000 TL

Antalya Bilim Üniversitesi Yıllık ücreti: 27.500 TL

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yıllık ücreti: 22.000 TL

Özel Üniversite ücretleri 2020 Özel Üniversite fiyatları
Özel Üniversite ücretleri 2020 Özel Üniversite fiyatları

Eğitim

Özel Üniversite ücretleri 2020 Özel Üniversite fiyatları

Özel Üniversite burslu puanları YKS 2020
Özel Üniversite burslu puanları YKS 2020

Eğitim

Özel Üniversite burslu puanları YKS 2020

En ucuz özel üniversite fiyatları 2020
En ucuz özel üniversite fiyatları 2020

Eğitim

En ucuz özel üniversite fiyatları 2020

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