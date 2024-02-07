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Kobi Antalya OSB yeni ihracat kapıları açıyor
Kobi

Antalya OSB yeni ihracat kapıları açıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-07 17:07:00 -
Antalya OSB yeni ihracat kapıları açıyor

Antalya OSB Yönetimi, Bulgaristan’ın önde gelen iş insanlarından oluşan alım heyetini konuk etti.

Uluslararası iş birliklerinin ve ticaret bağlantılarının kesişim noktası olma özelliğini taşıyan Antalya Organize Sanayi Bölgesi, bölge firmalarına yeni ihracat pazarları oluşturmaya devam ediyor. Dış Ticaret Müdürlüğü organizasyonu ile Bulgaristan’ın önde gelen iş insanlarından oluşan 11 kişilik alım heyetini konuk eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Yönetim Kurulu, Bulgar heyetin bölge sanayicileri ile 142 yüz yüze görüşme yapmasına imkan sağladı.

İş birlikleri değerlendirildi

Heyetin Antalya OSB temasları, Başkan Ali Bahar ev sahipliğinde, Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen toplantı ile başladı. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli tüm ayrıntıları ile görüşülüp fırsatlar değerlendirildi. Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov, Bulgaristan Uluslararası İlişkiler Kıdemli Uzmanı Miroslava Markova başta olmak üzere, ülkenin en büyük firmalarının temsilcilerinin yer aldığı heyet, Antalya OSB Yönetimi önderliğinde gerçekleştirilebilecek projeler ile muhtemel yeni ortaklıklar hakkında istişarede bulundu.

Firma ziyaretleri

Toplantının ardından bölge firmalarına ziyaretlerde bulunan Bulgar heyetin ilk durağı ÇNG Mobilya firması oldu. Mobilya ve pelet üretimini yerinde inceleyen heyet, fabrika sahibi Nuri Çıngı’dan üretim kapasiteleri hakkında bildi aldı. Günün ikinci ziyareti PSL Elektronik firmasına gerçekleşti. Son teknoloji aydınlatma sistemlerinin, ham maddeden son mamule kadarki tüm üretim süreçlerine tanıklık eden heyet, firma yetkilileri ile kapsamlı bir toplantı yaptı.

142 faydalı görüşme

Alım heyeti programının ikinci gününde, Bulgar heyet ile nokta atışı eşleştirilen Bölge firmalarının temsilcileri yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. 32 Bölge firmasının katıldığı B2B görüşmelerinde, muhtemel iş birlikleri ve yeni ihracat bağlantıları değerlendirildi. Bölge sanayicileri ile Bulgar iş insanları arasında 142 faydalı görüşme gerçekleşirken, makine-metal ile ahşap-mobilya sektöründe üretim yapan iki Bölge firması, ilk görüşmede anlaşma sağlayıp Bulgaristan’a ürün sattı. Bulgar iş insanları ilgilendikleri ürün ve firmaları daha yakından tanımak için tesis ziyaretleri de yaptı. 12 firmayı ziyaret eden Bulgar alım heyeti, 142 görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini, yapacakları değerlendirmelerin ardından Antalya OSB firmaları ile yeni ticaret anlaşmalarına imza atacaklarını ifade etti.

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