  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Antalya orman yangını son durum
Yaşam

Antalya orman yangını son durum

Antalya orman yangını söndürüldü mü? Yaz aylarıyla birlikte orman yangınları artar oldu. Son olarak Antalya'da orman yangını meydana geldi. Peki, Antalya orman yangını nerede çıktı söndürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 14:10:00 -
Antalya orman yangını son durum

Antalya’da orman yangını çıktı. Pek çok kişi yangında son durumu araştırmaya başladı. Antalya’da orman yangını söndürüldü mü?

Antalya orman yangını son durum

Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23