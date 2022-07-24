  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya Kundu bölgesinde orman yangını
Yerel

Antalya Kundu bölgesinde orman yangını

Antalya'nın Kundu bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Gelen bilgilere göre rüzgarın etkisiyle yangın büyüyor. İşte orman yangını son durum...

Yeniakit Publisher
2022-07-24 14:00:00 -
Antalya Kundu bölgesinde orman yangını

Sıcak havaların etkisiyle yaşan orman yangınlarına bir yenisi eklendi. Antalya'nın Kundu bölgesinde bugün ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Kundu arıtma tesisleri yakınında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23