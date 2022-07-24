Antalya Kundu bölgesinde orman yangını
Antalya'nın Kundu bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Gelen bilgilere göre rüzgarın etkisiyle yangın büyüyor. İşte orman yangını son durum...
Sıcak havaların etkisiyle yaşan orman yangınlarına bir yenisi eklendi. Antalya'nın Kundu bölgesinde bugün ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Kundu arıtma tesisleri yakınında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.