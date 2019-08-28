Antalya Kumluca'da korkutan yangın söndürüldü Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Sarıcasu Mahallesi Hacıömerler mevkisinde bulunan makilik alanda başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile seraların bulunduğu alana 200 metre kadar yaklaşan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. 2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ Yangın söndürme çalışmalarına 25 arazöz ile birlikte, 3 itfaiye aracı, bir iş makinesi, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi katıldı. Yerleşim alanlarına çok yakın olduğu için yangın alanına tedbir amaçlı ambulans gönderildi.

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