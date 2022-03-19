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Yerel Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
Yerel

Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı, sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 09:01:00 -
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma yapıldı. Gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisinin artması sebebiyle Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Kar lastiği ve zinciri bulunan diğer araçların trafikte olmasına izin veriliyor.

Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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