Antalya, Isparta ve Burdur'daki 10 tarihi eserin restorasyonuna başlanılacak

ANTALYA (AA) - Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Antalya, Isparta ve Burdur'da bu yıl 10 tarihi eserin restorasyon çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Coşar, Vakıflar Bölge Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl kutlanan Vakıf Haftası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlanacağını, bu yılki temanın "Vakıf medeniyetinde şefkat ve merhamet" olduğunu söyledi.

Antalya Bölge Müdürlüğü olarak son dört yılda çok önemli projelere imza attıklarına değinen Coşar, onarım ve proje işlerinden 90 çalışmanın büyük bir kısmının bitirildiğini, 19 eserde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

- "Şehzade Korkut Camisi, yıl sonu hizmete açılacak"

Antalya'nın fethinin simgelerinden kabul edilen, 1896'da çıkan yangından beri harabe haldeki Şehzade Korkut Camisi'nde (Kesik Minare) restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Coşar, eseri Türkiye'de yürütülen en önemli restorasyon faaliyeti olarak gördüklerini ifade etti.

Coşar, ne kadar zor bir iş olduğunu başlayınca anladıklarını belirterek "Şehzade Korkut Camisi'ni, yıl sonuna ibadete açmayı hedefliyoruz. Orası zor bir eserdi. Kendi içinde 7 dönem var ve biz bunu yaşatmak zorundaydık. Oraya girdiğimizde 7 dönemi görebileceğiz. Onları kapatmadık. Korumacı yaklaştık. Türkiye'de bu kadar koruyan restorasyon çalışması yok. Burada çok güzel işler çıktı. Restorasyon ilkelerine tamamen uyduk." diye konuştu.

Tekeli Mehmet Paşa Camisi'ndeki çalışmalarda da özgün motiflere rastlanıldığına değinen Coşar, özgün süslemeleri cam çerçeveye alıp koruyacaklarını bildirdi.

Yivli Minare'de de medrese kapısının ortaya çıkması için kazı çalışmalarının yapıldığını anlatan Coşar, "Medresenin eski izleri ortaya çıktı, özgün izleri yakaladık. Çevre düzenlemesi ve şadırvan yapacağız. Burada o kadar çok büyük ağaçlar vardı ki yapıyı mahvetmiş. Kökleri, medresenin temellerini berbat etmiş. Biz bu ağaçları kestik ve eser ortaya çıktı." dedi.

Coşar, Antalya, Isparta ve Burdur'da bu yıl ise 10 tarihi eserin daha ihaleye çıkacağını, çalışmaların başlayacağını söyledi.

- "İşgalci sayısını azalttık, geliri yüzde 125 artırdık"

Vakfın sadece restorasyon çalışmaları yapmadığına, hayır işleri de gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Coşar, Antalya, Isparta ve Burdur'da her ay 755 aileye düzenli kuru gıda paketleri dağıtıldığını, muhtaç, yetim, öksüz ve engellilere maaş bağlandığını, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğrenime devam eden 789 öğrenciye eğitim bursu verildiğini kaydetti.

Vakfa ait arsa ve arazilerin kiraya verilerek, yapım karşılığı kiralama, kat karşılığı inşaat yöntemleriyle değerlendirilerek gelir elde edildiğini aktaran Coşar, "Son 4 yılda elde edilen gelirimizi yüzde 125 oranında artırdık. 2003'te 6 bin 624 olan işgalci sayısını da takas trampa işlemleri ve tahliyelerle bin 210'a düşürdük. Bu çok ciddi bir oran." ifadelerini kullandı.











