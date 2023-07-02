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Ekonomi Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi

Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-02 19:41:00 -
Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı

2023'ün ilk 6 ayında 5 milyon 523 turist ağırlayan turizmin başkenti Antalya’da, dün iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı.

Turizmin başkenti Antalya’da turizm rekorları kırılmaya devam ediyor. 2023 yılına rekorlarla başlayan Antalya’da dün Antalya Havalimanı iç hatta 168, dış hatta bin 20 olmak üzere toplamda bin 188 uçuşla tüm zamanların uçak trafiği rekoru kırıldı.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından “Rekorların şehri Antalya” başlığıyla duyuran Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Turizm başta olmak üzere her alanda rekorlar kırmaya devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.

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