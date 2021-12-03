Türkiye geride bırakmaya hazırlandığımız haftada şiddetli fırtınanın etkisi altındaydı. Vatandaşlar hafta sonu fırtına ve yağmurun devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl olacak?

Antalya hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya fırtına uyarısı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Antalya'da şiddetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın cumartesi sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.