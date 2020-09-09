Antalya Devlet Tiyatrosu "Yastık Adam" oyunuyla perdelerini açtı
ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Tiyatrosu, "Yastık Adam" oyunuyla sanatseverlerle buluştu.
Antalya Devlet Tiyatrosu 2020-2021 sezonunun ilk perdesini Martin Mcdonagh'ın yazdığı, Yusuf Eradam'ın Türkçe'ye çevirdiği, rejisörlüğünü Bengisu Gürbüzer Doğru'nun üstlendiği "Yastık Adam" adlı yeni bir oyunla açtı.
İzleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak tiyatroyu izledi.
Oyunda, Gökhan Tüzün "Michal", Salih Bayraktar "Katurian", Niyazi Mert Kurt "Tupolski", Şükrü Gürel "Ariel", İsmail Sabri Memiş "1. polis," ve Okan Kağnıcı da "2. polis" rollerini canlandırdı.
İlk kez izleyiciyle buluşan oyunun dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı Barbaros Gülaçtı, müzikleri Gürkan Çakıcı yapıldı. Oyunun yönetmen yardımcılığı görevini ise Gökhan Tüzün üstlendi.