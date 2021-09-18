Antalya deplasmanı öncesi Kartal'ın kanadı kırıldı
Son şampiyon Beşiktaş'ta Valentin Rosier, rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile yapılacak maçın kamp kadrosundan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.