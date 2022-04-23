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Ekonomi Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak
Ekonomi

Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim elemanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:31:00 -
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Antalya Bilim Üniversitesi 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Antalya Bilim Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik"in  ilgili  hükümleri  gereğince,  ilandakitabloda  belirtilen  kadrolara  öğretim  elemanları alınacak.

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN BAŞVURU BELGELERİ

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (CD veya USB) taşınabilir belleğe Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi  kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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