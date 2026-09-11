Antalya Aksu'daki yangın 4'üncü günde kontrol altına alındı alevler drona yansıdı

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangını, ekiplerin 4 günlük mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Sert rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevlerin arasında kalan bazı evler, söndürme ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtuldu.

Söndürme çalışmalarına Antalya ilçelerinin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden itfaiye ve orman ekipleri katıldı. Yangında bin 196 personel, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 araç görev aldı; köylüler de ekiplere destek verdi.

AFAD'ın boşalttığı bölgede dakika dakika çekilen görüntüler, afetin hızını ve boyutunu ortaya koydu. Bölgede evi bulunan bir vatandaşın yaklaşık 1 ay önce ormanın yanında, yeşillikler içinde kaydettiği evinin, serasının ve bahçesinin bulunduğu alan, rüzgârın ters dönmesiyle başlayan yangından dakikalar sonra alev topuna döndü.

Evler alevlerin arasında kaldı

Geniş bir alana yayılan yangında bazı evler alevlere teslim oldu. Boşaltılan mahallelerden ayrılan sakinler, alevlerin evlerine yaklaşmasını uzaktan izledi. Ekipler, rüzgârın şiddeti nedeniyle hem alevlerle hem rüzgârla mücadele etti; alevlerin ilerleme hızı dron kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 1 kilometre mesafede ters dönen rüzgârla yükselen alevler, bölgenin tahliyesinin ardından hızla ilerledi. Güvenli bölgeye geçen vatandaşlar, hem evlerinin bulunduğu alanı görebilmek hem de alevleri takip edebilmek için dron kaldırıp bölgeyi havadan görüntüledi. 15 dakika öncesine kadar yemyeşil duran ormanlık alan, dakikalar içinde alev topuna dönerek seralara ve evlere dayandı.

Havadan yapılan etkin müdahaleyle önü kesilen alevler, evlere ulaşmadan kontrol altına alınabildi. Evlerine dönen vatandaşlar, alevlerin ortasında kalan birçok evin ekiplerin müdahalesiyle yanmaktan kurtulduğunu gördü. Geriye küle dönmüş orman arazisi kaldı.

"Yangının ortasında kaldık"

Yeşilkaraman Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çelik, yangının ikinci gün mahalleyi tehdit ettiğini ve ekipler tarafından evlerinden çıkarıldıklarını söyledi. Mahallenin boşaltılmasının ardından alevlerin 15 dakika gibi bir sürede evlerini sardığını aktaran Çelik, "Evde herhangi bir zararımız yok, ağaçlarımız ve birkaç hayvanımız yanmış. Etrafımızdaki ağaçlar, ormanlar yandı. Karaöz tarafından geldi, ilk gün yanmamıştı. İkinci gün buraya kadar inmişti yangın. Yangının ortasında kaldık" dedi.

Evinin söndürme ekiplerinin müdahalesiyle yanmaktan kurtulduğunu belirten Çelik, tahliye edildikleri anları şöyle anlattı: "Alevler etrafı sardığında AFAD bizi köyden boşaltmıştı, dışarıya çıkmıştık. Alevleri karşıdan izledik, ev dumanın içindeydi evi göremedik. Yapacak bir şeyimiz yoktu, alevler söndükten sonra soktular bizi içeriye, evde herhangi bir zararımız yok. Sadece camlarda ve ağaçlarımız yanmış. Bunun sebebi neydi, nerden çıktığı da belli değil. Alevlerin ortasından itfaiyeler, TOMA'lar evi kurtarmış, zarar verdirmemişler eve."

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangından geriye kalan izler dron ile görüntülendi.