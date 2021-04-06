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Ekonomi Antalya AKEV Üniversitesi 22 Akademik Personel alıyor
Ekonomi

Antalya AKEV Üniversitesi 22 Akademik Personel alıyor

Antalya AKEV Üniversitesi belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:41:00 -
Antalya AKEV Üniversitesi 22 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre profesör, doçent, doktor öğretim üyesi kadrolarına müracaatlar 20.04.2021 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, doktor öğretim kadrolarına başvuracak adayların ise hazırladıkları belgelerle birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekiyor.

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