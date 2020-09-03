Antalya, Ağustos’da 800 bin turist sayısına ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martta duran uçak seferlerinin normalleşme adımları ile yeniden başlamasıyla 162 ülkeden turist kente geldi. Vali Ersin Yazıcı, 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında kente gelen turist sayısının 1 milyon 558 bin 737, sadece Ağustos rakamının ise 798 bin 524 olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Ağustos’ta 800 bine dayandı

Turizm sektörünün Kurban Bayramı’ndan sonra canlanmaya başladığını dile getiren Yazıcı, “En fazla turistin geldiği ay ağustos. Sadece bu ayda gelen turist sayısı 798 bin 524” dedi. Antalya’ya gelen turistlerin de büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu belirten Yazıcı, Rusya’nın Antalya ve Türkiye için önemli bir ana pazar olduğunu ifade etti. Rusya ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasıyla bu pazardan ciddi potansiyelde turistin geldiğini aktaran Yazıcı, “Rusya’dan 8 ayda 483 bin 790 turist geldi, bunun 336 bin 409’u sadece ağustosta geldi” diye konuştu. Almanya ve İngiltere’nin de Antalya için önemli pazarlar olduğunu dile getiren Yazıcı, kente turist gönderen ülkeler sıralamasında Polonya, Belarus, Moldova, Hollanda, İsviçre, Romanya, Sırbistan ve Fransa’nın da ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.