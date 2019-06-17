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Antalya 2019 yılında 5 bin konut satışı ile 3’üncü sırada

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranındaazalarak 82 bin 252 oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:06
Antalya 2019 yılında 5 bin konut satışı ile 3’üncü sırada

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranındaazalarak 82 bin 252 oldu. Konut satışlarında Antalya 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6,2 üçüncü en yüksek paya sahip oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2019 yılı konut satış istatistikleri açıklandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranındaazalarak 82 bin 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.



Diğer satış türleri sonucunda 77 bin 21 konut el değiştirdi


Verilere göre diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında azalarak 77 bin 21 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 732 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,7 oldu. Ankara 7 bin 658 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 829 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.



2 bin 186 birinci el konut satıldı


Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 azalarak 33 bin 765 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 873 konut satışı ve yüzde 20,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 421 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 186 konut satışı ile Antalya izledi.


Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalış göstererek 48 bin 487 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 22 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,8 oldu. Ankara 4 bin 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 2 bin 905 konut satışı ile Antalya izledi.



Yabancılara 850 konut satıldı


Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2019’da ilk sırayı bin 734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 594 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:06
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