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Ekonomi

Antalya 15 günde 325 bin turist ağırladı

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz: - "1-15 Ağustos arasında kentimize 325 bin turist geldi. Bu turistlerin 106 bini Rusya'dan, 74 bini Ukrayna'dan, 48 bini Almanya'dan, 36 bini de İngiltere'den"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:29:28 -
Antalya 15 günde 325 bin turist ağırladı

ANTALYA (AA) - "Turizmin başkenti" Antalya, 15 günde 106 bini Rus toplam 325 bin turist ağırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasıyla kentte turizm hareketlenmeye başladı. Önce iç pazarın açılması, ardından da uçak seferlerinin başlamasıyla dış pazarda da canlılık yaşanıyor.

Havalimanında ve otellerde "Güvenlik Turizm Sertifikası" kapsamında Kovid-19'a karşı alınan yoğun tedbirler tavizsiz uygulanıyor.

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, Türkiye ile Rusya arasında 1 Ağustos'ta aktarmalı, 10 Ağustos'ta da direkt uçuşların başlamasıyla kentte turizm sezonunun açıldığını söyledi.

Antalya'ya bugün 126 uçakla 29 bin 479 turist geldiğini aktaran Yavuz, dün ise 182 uçakla 43 bin turistin kente ulaştığını bildirdi.

Hafta sonu Antalya'ya havayoluyla 72 bin 479 turist geldiğini belirten Yavuz, bugün dış hatlardan gelen 29 bin 479 turistin 14 bin 600'ünü Rusların oluşturduğunu kaydetti.

Ayrıca bugün 5 bin 656 Ukraynalı, 3 bin 784 Alman, bin 831 de İngiliz turistin kente geldiğini bildiren Yavuz, "1-15 Ağustos arasında kentimize 325 bin turist geldi. Bu turistlerin 106 bini Rusya'dan, 74 bini Ukrayna'dan, 48 bini Almanya'dan, 36 bini de İngiltere'den." dedi.

Antalya'nın 31 ülkeden misafir ağırladığını vurgulayan Yavuz, kente gelen turistlerin büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğunu söyledi.

Almanya'nın da kısıtlamaları kaldırdığını anımsatan Yavuz, bu pazardan da gelecek günlerde yoğunluk beklediklerini bildirdi.

Antalya'nın güvenli turizm destinasyonları arasında yer aldığına işaret eden Yavuz, bu açıdan tedbirlerde asla taviz verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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