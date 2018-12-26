Anoreksiya nervoza hakkında her şey

Anoreksiya olan bireyler görünüşlerine çok önem verirler ve kilo alıp görünüşlerinin bozulacağından büyük bir endişe duyarlar. Bu endişe onları sıkı bir diyeti takip etmeye hatta bazen kendilerini aç bırakmaya kadar itebilir. Bu sıkı diyet ve kilo kaybı anoreksik bireylerde çeşitli fiziksel sorunlara da yol açabilir. Hormon düzeylerinde değişiklik, cilt kuruluğu, adetten kesilmek, kalp ve sindirim sistemindeki problemler bu fiziksel sorunlara örnek olarak verilebilir.

ANOREKSİYA NEDEN OLUŞUR VE NE ZAMAN BAŞLAR?

Anoreksiya genel olarak ergenlik çağlarında başlamasına rağmen, ergenlik öncesi dönemde de bu hastalık görülebiliyor. Anoreksiyanın nedeni konusunda net bir bilgi olmamasına rağmen çeşitli sebepler öne çıkıyor. Bu hastalığı tek bir faktöre bağlamak yerine psikolojik, biyolojik ve çevresel koşulları bir bütün olarak değerlendirmek gerekebilir. Bu hastalığın en önemli sebeplerinden biri de çocukluk döneminde anne-çocuk iletişimindeki sıkıntılar olabilir. Erken çocukluk döneminde, çocuğa katı kurallar koyan anne, annenin aşırı koruyucu tavrı ve bu nedenlerden dolayı çocuğun kendini özgür ve kontrol sahibi hissedememesi anoreksiyayı tetikleyici olabiliyor. Bunun dışında, sosyal medyada zayıflığın bir güzellik ölçütü olarak görülmesi ve bu algının sürekli göz önünde olması, ailede aynı tür bir hastalığın olması ve çocuğun ailesinden dolayı oluşturduğu yüksek kişisel standartlar veya hızlı kilo alıp vermek de bu hastalığın nedenleri arasındadır.

ANOREKSİYA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Genellikle anoreksik bireylerde içgörü yani hastalığına yönelik bir farkındalık görülmemektedir. Hatta, bu bireylere hastalıkları hakkında bilgi verildiğinde, beden kitle endekslerinde bir problem olduğu veya psikolojik problemleri olduğu söylendiğinde bu kişilerin direnç gösterme olasılıkları yüksektir. Bu nedenlerden dolayı, anoreksik bireyler genellikle kendi istekleriyle tedavi için gelmezler. Bu bireylerin tedaviye gelmeleri çoğunlukla aileleri veya çevreleri aracılığıyla sağlanabilir. Bunlara rağmen anoreksik birey tedaviye gelmeyi reddediyorsa, bireyi zorla tedaviye getirmeye çalışmamak gereklidir ancak genel olarak destek alması için bir psikoloğa yönlendirmek bir seçenek olabilir. Anoreksiya tanısı netleştikten sonra gerek psikiyatrik destek gerekse psikolojik olarak terapi desteği alınması gerekmektedir. Anoreksik birey tedaviye geldiğinde eğer mümkünse ailesiyle birlikte yani bütüncül bir görüşme yapmak önemlidir. Bu görüşme neticesinde bu problemi yaşayan bireye, bireyin kişilik özelliklerini öğrenmek ve bu hastalıkla birlikte seyreden başka bir problem olup olmadığını belirlemek için bir kişilik envanteri verilebilir. Bu hastalığın tedavisinde bütüncül yaklaşımın yanı sıra bilişsel davranışçı terapi ve özellikle EMDR terapisiyle sonuç alınabilmektedir. Ancak, bu sorunu yaşayan kişiyi görmeden, hastalığın derecesini ve bu hastalığa eşlik eden problemleri bilmeden net bir şey söylemek doğru olmaz. Bu hastalığın tedavi sürecinin hem psikoterapiyle hem de psikiyatrik destek ile beraber gitmesi önerilmektedir.



