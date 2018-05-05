Annesiz kalmak... Yetim kalmak bakın neye sebep oluyor

Indiana ve Purdue üniversitelerinde görevli bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırmada, yaşamın erken dönemlerinde yavrunun anneden kısa da olsa bir süre ayrılmasının oluşturduğu travmatik etkinin, hayvanların yetişkinliğinde beyin fonksiyonlarını değiştirdiği gözlemlendi.

Sonuçları "Translational Psychiatry" dergisinde yayımlanan araştırma, beyindeki bu değişikliklerin, şizofreni gibi nöropsikotik rahatsızlık riski bulunan kişilerde rastlanan semptomlarla benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde, beyin gelişimi açısından kritik dönemdeki 9 günlük yavru fareler, 24 saat annelerinden ayrı tutuldu ve yetişkinliklerinde beyin taramasından geçirildi.

Taramalar, hayvanların beyin fonksiyonlarının ve kavrama yetilerinin değiştiğini gösterirken, annelerinden ayrılmayan farelerde benzer bulgulara rastlanmadı.